В Польше заявили, что Трамп начал «ядерную экономическую войну»

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что введенными тарифами президент США Дональд Трамп развязал «ядерную экономическую войну». Его слова приводит RMF FM.

«Мы не звоним [в Вашингтон], но мы явно имеем дело с растущей торговой войной. <...> Начинается своего рода ядерная экономическая война», – сказал Гавковский.

Он посетовал, что если начнется торговая война между двумя сверхдержавами, имея в виду США и Китай, то это отразится и на Польше, чьи граждане в итоге понесут убытки.

2 апреля президент США объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова Херд и Макдональд, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось.

Ранее однопартийцы начали давить на Трампа из-за введенных пошлин.