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В Польше заявили, что Трамп начал «ядерную экономическую войну»

Польский министр Гавковский: Трамп развязал ядерную экономическую войну
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Nathan Howard/Reuters

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что введенными тарифами президент США Дональд Трамп развязал «ядерную экономическую войну». Его слова приводит RMF FM.

«Мы не звоним [в Вашингтон], но мы явно имеем дело с растущей торговой войной. <...> Начинается своего рода ядерная экономическая война», – сказал Гавковский.

Он посетовал, что если начнется торговая война между двумя сверхдержавами, имея в виду США и Китай, то это отразится и на Польше, чьи граждане в итоге понесут убытки.

2 апреля президент США объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова Херд и Макдональд, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось.

Ранее однопартийцы начали давить на Трампа из-за введенных пошлин.

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