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Госдума рассмотрит отчет о работе Центробанка за год

Госдума рассмотрит отчет Набиуллиной о работе Центробанка в 2024 году
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Государственная дума РФ заслушает отчет председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной о работе регулятора в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Отчет уже рассмотрели думские комитеты по финансовому рынку, по бюджету и налогам и порекомендовали депутатам принять его к сведению. Члены комитетов заявили, что проводимая регулятором жесткая денежно-кредитная политика была обусловлена необходимостью охлаждения перегретого спроса и сближения спроса с возможностями производства.

«В 2024 году ключевая ставка в среднем за год составила 17,5% годовых и, согласно прогнозу Банка России, составит 19-22% годовых в 2025 году», — значится в совместном заключении четырех комитетов.

При этом представители комитетов обратили внимание на необходимость достичь «большей ценовой стабильности, то есть устойчиво низкой инфляции, чем удалось достичь в 2021-2024 годах».

До этого Набиуллина назвала торговые войны новым риском для экономики России.

Ранее Набиуллина заявила, что подавляющее большинство предприятий в РФ финансово устойчивы.

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