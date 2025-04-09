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Захарова призвала политиков ФРГ «положить головы на плаху и признаться в преступлениях»

Захарова: ситуация в экономике ФРГ чудовищна, страну могут ждать потрясения
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik» заявила, что немецкие политики должны выйти на центральные улицы Берлина, «построить плаху, положить на нее свои головы и признаться народу в преступлениях», поскольку экономическая ситуация в стране чудовищна.

«Сейчас ситуация с экономикой Германии чудовищна с точки зрения их амбиций. В стране могут быть экономические потрясения, но она может быть к этому идеологически готова, и самое главное — режим может проанализировать, что привело к проблемам, сделать выводы и изменить политику», — сказала Захарова.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что объявленные главой Белого дома Дональдом Трампом масштабные импортные пошлины — это ошибка, от них пострадает весь мир. Он считает, что Соединенные Штаты встали на путь, в конце которого «будут только проигравшие».

При этом Шольц подчеркнул, что Европейский союз готов вести переговоры с американской стороной с целью предотвращения торговой войны. По его словам, ЕС делает ставку на сотрудничество, но будет защищать свои интересы.

Ранее в Европе захотели пересмотреть отношения с Китаем.

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