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Вице-президента США раскритиковали из-за слов о «китайских крестьянах»

МИД КНР назвал невежеством заявление Вэнса о китайских крестьянах
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Leah Millis/Reuters

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс продемонстрировал невежество, когда назвал всех жителей КНР «китайскими крестьянами». Об этом заявил представитель министерства иностранных дел азиатской республики Линь Цзянь, пишет China News Service.

По словам дипломата, ему было «удивительно и грустно» услышать эти слова.

3 апреля Вэнс дал интервью для телеканала Fox News, в ходе которого попытался обосновать целесообразность дополнительных пошлин на ввозимые в страну товары. В частности, речь шла о тарифах на продукцию из КНР.

Как сказал вице-президент США, сокращение зависимости американского рынка от зарубежных товаров будет способствовать восстановлению внутреннего производства. При этом он отметил, что до сих пор Вашингтон брал деньги у «китайских крестьян», чтобы покупать производимую ими же продукцию.

8 апреля министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что к текущему моменту от 50 до 70 государств мира изъявили желание начать переговоры о смягчении таможенных пошлин. В связи с этим он пришел к выводу, что ближайшие три месяца «будут очень насыщенными».

Ранее американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему США не ввели пошлины на продукцию из РФ.

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