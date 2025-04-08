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Стало известно, когда состоится суд о продлении меры пресечения главе Гагаузии

Суд о продлении меры пресечения Гуцул может состояться 14 апреля
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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Суд о продлении меры пресечения главе Гагаузии Евгении Гуцул может состояться 14 апреля в Кишиневе. Об этом заявила ее адвокат Наталья Байрам, передает РИА Новости.

По словам адвоката, прокуратура Молдавии должна подать заявление о продлении ареста или изменении меры пресечения в отношении Гуцул за пять дней до окончания срока ареста, то есть 9 апреля.

«В таком случае заседание суда по рассмотрению ходатайства пройдет 14 апреля», — сказала Байрам.

До этого Байрам назвала уголовное дело в отношении Гуцул политическим заказом и грубым нарушением прав человека. Она уточнила, что, согласно Конституции страны, срок превентивного ареста не может превышать 12 месяцев.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Позже политика арестовали. Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов.

Ранее в ООН прокомментировали арест главы Гагаузии.

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