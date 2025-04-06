Лаврова ждут на дипломатическом форуме в Анталье

РИА Новости: Анкара рассчитывает на участие Лаврова в дипфоруме в Анталье

Анкара рассчитывает на участие российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в дипломатическом форуме, который пройдет с 11 по 13 апреля в Анталье. Об этом сообщил РИА Новости диписточник.

Четвертый Дипломатический форум пройдет в конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек под патронажем президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Темой года стало «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».

Организаторы планируют, что мероприятие объединит участников со всего мира для разработки стратегий по превращению дипломатии в ключевой инструмент мира и сотрудничества.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что провел встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпосланником президента России Кириллом Дмитриевым, в ходе которой было проведено обсуждение урегулирования конфликта на Украине. Госсекретарь США добавил, что в ближайшее время другие переговоры с РФ не планируются.

Ранее в парламенте Турции рассказали о последствиях тарифной войны Трампа для мира.