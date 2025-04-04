В Британии назвали препятствие для переговоров по Украине

В Европе постоянно предпринимают попытки сорвать переговоры по конфликту на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

По его словам, президент США Дональд Трамп увидел, что ни Киев, ни ЕС «не играют по его правилам».

«Они работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы попытаться сорвать переговоры», — сказал аналитик.

В конце марта Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что российский президент Владимир Путин «хочет заключить сделку», тогда как глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Трамп добавил, что, несмотря на ненависть между лидерами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира.

Ранее Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной.