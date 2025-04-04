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В США ждут представителей Киева для обсуждения сделки по ресурсам

Бессент: США ждут техническую команду из Киева на следующей неделе
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Elizabeth Frantz/Reuters

Американская сторона ожидает прибытия украинской технической делегации на следующей неделе для обсуждения параметров сделки по ресурсам. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент, пишет РИА Новости.

Глава ведомства выразил надежду на скорейшее подписание соглашения.

«Мы ожидаем украинскую техническую команду, начиная со следующей недели, и я надеюсь, что подпишем эту вещь», — сообщил он.

По словам Бессента, подписание соглашения с Украиной отвечает взаимным интересам обеих сторон и продемонстрирует России решимость Вашингтона поддерживать Украину.

Накануне издание Asia Times писало, что у президента Украины Владимира Зеленского нет никакой альтернативы принятию условий по ресурсной сделке, которые предложил глава Белого дома Дональд Трамп, поскольку лишь Вашингтон может дать Киеву гарантии безопасности.

До этого на Украине заявили, что хотят добиться пересмотра условий сделки, предложенных Трампом.

Ранее Киев заявил о заинтересованности в ресурсном соглашении.

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