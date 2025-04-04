В ООН заявили, что в торговых войнах не может быть победителей

В ООН сообщили, что в торговых войнах нет победителей

Никто не сможет победить в торговой войне. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе общения с журналистами, пишет ТАСС.

«В торговой войне не может быть победителей», — отметил он, комментируя политику Вашингтона в сфере пошлин.

Дюжаррик подчеркнул, что сейчас ООН беспокоится о «наиболее уязвимых странах», у которых отсутствует необходимая подготовка, чтобы справиться с текущей ситуацией.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже американская газета The Wall Street Journal писала, что США введением новых пошлин на импортные товары подрывают ими же созданный мировой порядок торговли, вступая в эпоху неопределенности.

При этом пошлины могут негативно сказаться на экономике самих США, утверждает газета. Так, при продолжительном режиме пошлин инфляция в стране может вырасти с 2,5%, которые фиксировались в феврале 2025 года, до 4,4% уже к концу года.

Ранее стало известно, что доллар США обвалился из-за пошлин Трампа.