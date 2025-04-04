Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: пошлины Трампа — серьезный вызов для США и Китая

Политолог Дудаков: торговая война между КНР и США станет ударом для обеих стран
close
Kurt Amthor/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Торговая война между США и Китаем — серьезный вызов для обеих стран. Такое мнение в интервью RT высказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя действия американского лидера Дональда Трампа, обложившего импортными пошлинами почти две сотни стран, включая КНР.

Эксперт напомнил, что годовой товарооборот США и Китая достигает $700 млрд. Причем американцы, по его словам, импортируют больше продукции из США, чем наоборот.

«Поэтому у американцев здесь больше возможностей оградить свой рынок от иностранного импорта. C другой стороны, конечно, это будет большим ударом по американским потребителям, которые привыкли покупать дешевые китайские товары», — заметил Дудаков.

Он добавил, что Китай контролирует 90% мирового рынка редкоземельных металлов, без которых американскому ВПК и производству микроэлектроники будет труднее. Эксперт предрек «большие и сложные переговоры» между Вашингтоном и Пекином.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось.

Позднее стало известно, что 10 апреля Китай введет дополнительные пошлины в размере 34% на все без исключения товары производства США.

Ранее Рубио назвал цель введения торговых пошлин США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами