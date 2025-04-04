Политолог: пошлины Трампа — серьезный вызов для США и Китая

Политолог Дудаков: торговая война между КНР и США станет ударом для обеих стран

Торговая война между США и Китаем — серьезный вызов для обеих стран. Такое мнение в интервью RT высказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя действия американского лидера Дональда Трампа, обложившего импортными пошлинами почти две сотни стран, включая КНР.

Эксперт напомнил, что годовой товарооборот США и Китая достигает $700 млрд. Причем американцы, по его словам, импортируют больше продукции из США, чем наоборот.

«Поэтому у американцев здесь больше возможностей оградить свой рынок от иностранного импорта. C другой стороны, конечно, это будет большим ударом по американским потребителям, которые привыкли покупать дешевые китайские товары», — заметил Дудаков.

Он добавил, что Китай контролирует 90% мирового рынка редкоземельных металлов, без которых американскому ВПК и производству микроэлектроники будет труднее. Эксперт предрек «большие и сложные переговоры» между Вашингтоном и Пекином.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось.

Позднее стало известно, что 10 апреля Китай введет дополнительные пошлины в размере 34% на все без исключения товары производства США.

Ранее Рубио назвал цель введения торговых пошлин США.