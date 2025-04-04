Эксперт оценил желание США занять ниши, оставшиеся после ухода из РФ компаний ЕС

Готовность американцев заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, — «троллинг» Европы, которой США объявили торговую войну. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По сути, Соединенные Штаты предлагают России вместе добить Евросоюз, считает эксперт.

«Но я бы не ожидал, что сейчас американцы «побегут» к нам. Во-первых, существует ряд препятствий, во-вторых, им почти нечего предложить. Наконец, они не получат тех условий, которые были им предоставлены ранее», — отметил Дробницкий.

Он добавил, что в России уже успело «разогнаться» собственное производство и многие ниши замещены.

4 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что американский бизнес готов занять ниши, которые оставили ушедшие с рынка России европейские компании. В то же время он напомнил, что приоритетом для РФ является развитие собственного бизнеса.

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