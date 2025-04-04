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Госсекретарь США высказался о введенных Трампом пошлинах

Рубио: США не могут оставаться страной, не производящей товары
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Craig Hudson/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя введение новых пошлин, заявил, что Соединенные Штаты не могут далее оставаться страной, не производящей товары. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не можем оставаться страной, которая не производит товары», — сказал он.

Рубио отметил, что Соединенные Штаты должны производить товары, «чтобы предоставить рабочие места американцам».

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Штаты будут выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

В пятницу, 4 апреля, стало известно, что Китай вводит ответные тарифы в 34% на всю продукцию из США.

Ранее в Европе заявили о «конце американского века» из-за политики Трампа.

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