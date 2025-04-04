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Рубио заявил, что США не допустят зависимости Гренландии от КНР

Рубио сообщил, что США не допустят зависимости Гренландии от Китая
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Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки не допустят ситуации, при которой Гренландия окажется в зависимости от Китая. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

«Но что мы [США] не собираемся делать, так это позволить Китаю прийти сейчас и предложить им [гренландцам] кучу денег, чтобы они стали зависимыми от Китая», — отметил он.

Кроме того, Рубио подчеркнул, что властям Дании необходимо сосредоточиться на том факте, что «Гренландия не хочет быть частью Дании». В случае, если жители острова примут решение о независимости, то Вашингтон будет готов вступить в переговоры и предложить Гренландии выстроить партнерство.

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов Америки добьются того, чтобы получить Гренландию. По словам главы Белого дома, существует большая вероятность того, что Вашингтон сможет сделать это без применения военной силы.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен рассказал, что Дания не сможет дать отпор США, отстаивая Гренландию, поскольку предоставила значительную часть своего вооружения Украине. Он обратил внимание на то, что у Вашингтона уже есть военная база на острове, а Копенгаген отправил свои истребители F-16 и большую часть оружия Киеву.

Ранее Трамп выложил видеоролик с обещанием «защитить Гренландию от России».

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