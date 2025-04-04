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Рубио заявил, что скоро будет известно, готова ли Россия к миру на Украине

Рубио: скоро мы узнаем, готова ли Россия к миру на Украине
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Скоро станет понятно, готова ли Россия к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

«Мы скоро будем знать — через недели, не месяцы — готова ли Россия к миру», — отметил он.

Рубио подчеркнул, что США не заинтересованы в «тактике затягивания», и глава Белого дома Дональд Трамп «не будет участвовать в бесконечных переговорах». Конфликт должен закончиться «приемлемым для обеих сторон» решением, добавил он.

29 марта агентство Associated Press писало, что украинские военные и правительственные аналитики ожидают наступления Вооруженных сил РФ, чтобы усилить давление на Киев и укрепить позиции Москвы перед переговорами. По словам собеседников издания, Россия якобы собирается провести весной «многоцелевое» наступление по линии фронта протяженностью 1000 км.

До этого украинский президент Владимир Зеленский 27 марта сказал, что ВС России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области.

Ранее на Западе оценили перспективы летнего наступления ВС РФ.

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Переговоры о мире на Украине
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