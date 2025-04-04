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«Американцы ждут отмашки»: эксперт о закулисье переговоров между РФ и США

Историк Петров: компании США готовы работать в России
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Federation Council of Russia/Flickr.com, Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Историк-американист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров в интервью Tsargrad.tv прокомментировал встречу спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с представителями администрации США в Вашингтоне. Эксперт предположил, что основным вопросом повестки было развитие экономических связей между государствами.

«Скорее всего, речь шла о развитии экономического сотрудничества, о проектах в Арктике и, возможно, о том, какие компании могут возвратиться на рынок России. Подтверждением последнему тезису служит то, что уже есть информация, что некоторые американские компании, список которых пока еще не разглашается, подают заявку на участие в Петербургском экономическом форуме», — отметил Петров.

Он добавил, что появление фирм США в списках может свидетельствовать о том, что для работы в России уже все готово, осталось получить отмашку.

В ходе своего визита в Вашингтон Дмитриев провел серию переговоров с представителями американских властей. Стороны обсудили множество тем — от конфликта на Украине до взаимодействия в Арктике и восстановления прямых авиаперелетов. Спецпредставитель российского лидера встретился со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, а также американскими сенаторами. Что еще обсуждалось и как сам Дмитриев оценивает переговоры — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили о готовности к соглашению по Украине.

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