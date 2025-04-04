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В ГД поддержали освобождение некоторых добровольцев от срочной службы

Комитет ГД одобрил проект об освобождении ряда добровольцев от срочной службы
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Комитет Госдумы по обороне одобрил проект закона, предполагающий освобождение российских добровольцев, воевавших полгода, от призыва на срочную службу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Изменения затронут закон «О воинской обязанности и военной службе». От призыва хотят освободить военных, которые состояли в добровольческих формированиях Минобороны России и не менее шести месяцев выполняли боевые задачи за пределами России либо при проведении контртеррористических операций.

Кроме того, добровольцам предоставят отсрочку от призыва на время службы в военных формированиях.

Накануне Госдума в ходе пленарного заседания в третьем чтении приняла поправку о статусе ветерана боевых действий для добровольцев в Курской области.

Теперь статусом ветерана наделены все бойцы, отражавшие вторжение на территорию РФ, в том числе участники добровольческих формирований, а также уволенные в запас военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и Следственного комитета РФ.

Ранее в Минобороны рассказали о желании солдат поучаствовать в операции «Поток».

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