Песков ответил, обсуждают ли РФ и США запрос ЕС на поставки гиперзвуковых ракет

Песков заявил, что РФ и США пока не дошли до обсуждения поставок вооружений ЕС

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ и США пока не дошли до обсуждения таких сложных и чувствительных вопросов, как запрос Евросоюза на поставки американских гиперзвуковых ракет большой дальности.

«Хотя стабильность контроля над вооружениями должна стоять высоко в повестке дня, но пока мы до этого еще не дошли», — пояснил он.

По словам Пескова, поскольку при администрации Джо Байдена контакты по данному типу вопросов были прерваны, в настоящее время «делаются первые осторожные шаги» по созданию благоприятной атмосферы, которая позволит выйти на обсуждение вопросов такого уровня сложности.

До этого Песков заявил о желании РФ продолжать сотрудничество с США по Украине.

2 апреля Песков заявил, что Москва довела до сведения Вашингтона информацию о нарушениях Киевом соглашения по отказу от ударов по объектам энергетики.

Ранее Песков подтвердил, что РФ передала США список атакованных ВСУ энергообъектов.