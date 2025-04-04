Песков оценил сообщения о том, что Трампу якобы запретили общаться с Путиным

Песков: сообщения о том, что РФ не соглашалась на прекращение огня, — это ложь

Сообщения о том, что президенту США Дональду Трампу якобы запретили общаться с российским коллегой Владимиром Путиным, потому что РФ еще не дала согласие на приостановку боевых действий на Украине, вероятнее всего, являются лживыми. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Сейчас много разных фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуется в СМИ. Вы ведь знаете, что президент Путин поддержал идею прекращения огня», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что процесс приостановки боевых действий подразумевает рассмотрение ряда нюансов, и сейчас стороны их активно обсуждают.

4 апреля телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщил, что окружение американского президента призывает его воздержаться от нового телефонного разговора с Путиным до тех пор, пока Кремль не согласится на полное прекращение огня на Украине.

Между тем диалог между Россией и США продолжается. На днях глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в США серию переговоров с представителями американских властей. Стороны обсудили множество тем — от украинского кризиса и снятия санкций до взаимодействия в Арктике. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава РФПИ заявил, что Трамп спас мир от новой мировой войны.