В Кремле ответили на вопрос, планируется ли разговор Путина с Трампом

Песков: разговора с Трампом нет в графике Путина на ближайшие дни

Президент России Владимир Путин не намерен в ближайшее время проводить телефонную беседу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, в ближайшие дни [разговор] не планируется. В графике его нет», — сказал пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос журналиста.

4 апреля газета Politico сообщила, что новый телефонный разговор Путина и Трампа может состояться до или после предстоящих выходных.

При этом телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщил, что окружение американского президента призывает его воздержаться от нового телефонного разговора с Путиным до тех пор, пока Кремль не согласится на полное прекращение огня на Украине.

Между тем диалог между Россией и США продолжается. На днях глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в США серию переговоров с представителями американских властей. Стороны обсудили множество тем — от украинского кризиса и снятия санкций до взаимодействия в Арктике. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Канада пригрозила России за «отказ» от прекращения огня на Украине.