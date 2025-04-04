Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт привел ироничное объяснение, почему Трамп не обложил пошлинами РФ

Политолог Пинчук: своими пошлинами Трамп мог ослабить санкции против России
close
Mark Schiefelbein/AP

Президент США Дональд Трамп не стал облагать пошлинами Россию, поскольку они бы сыграли на руку Москве. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил политический обозреватель Андрей Пинчук.

«Наша страна не включена в список, потому что санкции в отношении России значительно превышают эти 10-процентные ограничения. Поэтому, если бы Трамп это сделал, то он фактически бы не ввел дополнительные санкции в отношении России, а наоборот — понизил бы их», -— объяснил эксперт.

Однако, по его словам, несмотря на отсутствие России в списке, тарифы все же могут оказать на нее влияние, к примеру, из-за экономического сотрудничества с Казахстаном.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Штаты будут выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе раскрыли, когда введут ответные пошлины против США.

Все новости на тему:
«Тарифные войны» Трампа
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами