Эксперт привел ироничное объяснение, почему Трамп не обложил пошлинами РФ

Президент США Дональд Трамп не стал облагать пошлинами Россию, поскольку они бы сыграли на руку Москве. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил политический обозреватель Андрей Пинчук.

«Наша страна не включена в список, потому что санкции в отношении России значительно превышают эти 10-процентные ограничения. Поэтому, если бы Трамп это сделал, то он фактически бы не ввел дополнительные санкции в отношении России, а наоборот — понизил бы их», -— объяснил эксперт.

Однако, по его словам, несмотря на отсутствие России в списке, тарифы все же могут оказать на нее влияние, к примеру, из-за экономического сотрудничества с Казахстаном.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Штаты будут выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

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