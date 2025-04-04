Посетивший США глава РФПИ оценил ход переговоров по Украине

Между Россией и США в процессе урегулирования конфликта на Украине есть «определенный прогресс». Об этом в интервью CNN заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Уже есть определенный прогресс. Как я говорил, мы добились соглашения о прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры… Уже есть прогресс в некоторых мерах по укреплению доверия», — отметил он.

3 апреля Дмитриев провел встречи с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа. Газета The Washington Post писала, что глава РФПИ прибыл в США на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность Москвы к миру и заключению крупных финансовых сделок.

Сообщалось, что власти США ждут, пока Дмитриев доложит российскому лидеру Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон, чтобы начать новый этап переговоров по Украине.

Ранее в Кремле прокомментировали визит главы РФПИ в Вашингтон.