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В США признали свою главную ошибку в отношениях с Россией

Аналитик Карпентер: Запад нарушил главный принцип в связях с Россией о влиянии
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Запад в отношениях с Россией нарушил ряд международно-политических принципов, что оказалось основой для начала конфликта на Украине. С такой оценкой международно-политической ситуации выступил аналитик Тед Карпентер для журнала 19FortyFive.

«Настаивание на том, что страна имеет право вступать в военный альянс, враждебный ее более крупному и могущественному соседу, не принимает во внимание самые основные элементы международной силовой политики», — говорится в сообщении издания.

Журнал напоминает, что во время Карибского кризиса Куба и Советский Союз теоретически имели право разместить на острове баллистические ракеты, однако США тогда, в 1962 году, были готовы начать глобальный конфликт в целях предотвратить такое развитие событий. Тогда им было «плевать» на международное право, отмечает 19FortyFive.

По оценке издания, концепция разделения сфер влияния остается актуальной в отношениях между большими странами. В этой связи западные политики должны признать, что они «нарушили этот фундаментальный принцип в своем отношении к России».

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп видит во взаимодействии с Россией экономические возможности для США.

Он добавил, что поскольку Россия чрезвычайно богата природными ресурсами, то для Соединенных Штатов Дональда Трампа это означает, что у Москвы и Вашингтона есть значительное поле для экономического сотрудничества.

Ранее в Кремле прокомментировали визит главы РФПИ в Вашингтон.

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