Верховный суд России разрешил судиться в российской юрисдикции с зарубежными банками для защиты прав потребителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Спор начался в 2022 году после того, как житель Москвы открыл в ОАО КБ «Кыргызстан» три счета в различной валюте — однако впоследствии банк в одностороннем порядке списал все средства со всех счетов.

После начала судебных тяжб, истцу первоначально было отказано в рассмотрении дела в российской юрисдикции из-за того, что представительство ответчика, которое находится в Москве, самостоятельным юридическим лицом не является. Истец отказался судиться уже по киргизским законам, и последовательно довел дело до Верховного суда России.

В ВС, рассмотрев претензию, постановили, что в этом случае истец имел право на рассмотрение дела в юрисдикции РФ, так как банк имеет сайт на русском языке, цены указаны в рублях и при этом ОАО КБ «Кыргызстан» покупается услуги на повышение цитируемости среди российских пользователей. В таком случае, как утвердил Верховный суд, иностранные лица могут быть привлечены в качестве ответчиков.

Таким образом, дело было направлено в Замоскворецкий суд Москвы для рассмотрения по существу.

До этого Верховный суд отказался рассмотреть жалобу лишенного полномочий за прогулы депутата.

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