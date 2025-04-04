Глава РФПИ рассказал о потерях компаний США после ухода с рынка РФ

Дмитриев: компании США потеряли около $300 млрд прибыли после ухода из РФ

Американские компании потеряли около $300 млрд потенциальной прибыли после ухода с рынка России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем следующую ситуацию: американские компании уже потеряли около 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли из-за ухода с российского рынка», — сказал он.

До этого Дмитриев рассказал, что американский бизнес готов занять ниши, которые оставили ушедшие с рынка России европейские компании.

Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные компании, ранее покинувшие российский рынок, планируют возобновить деятельность в стране. Однако, по словам главы государства, интересы отечественного бизнеса будут приоритетными.

Также российский лидер поручил правительству внимательно отслеживать сделки, связанные с возвращением западных компаний, которые ранее уходили из РФ, «хлопая дверью».

Ранее Путин высказался о западных компаниях, которые продолжают вести бизнес в РФ.