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Дмитриев прокомментировал утверждения о возможности вторжения России в Европу

Дмитриев: утверждения о возможности вторжения РФ в Европу — бредовая идея
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Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Звучащие на Западе утверждения о возможности вторжения России в Европу являются попросту бредовой идеей. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в интервью Fox News.

По его словам, «циркулирует много ложных и фальшивых нарративов» о возможном нападении России на Европу.

Дмитриев утверждает, что подобные темы между собой обсуждают сумасшедшие, а распространение такой информации превращается в коллективное помешательство.

1 апреля издание The Local сообщало, что шведское управление гражданской защиты и готовности к ЧС заявило о выделении 100 млн шведских крон (около $10 млн) на проверку и модернизацию убежищ в 2025 году.

До этого издание Politico сообщило, что Германия впервые со времен Второй мировой войны начала размещение своих войск на постоянной основе в другой стране. Бригада численностью 5 тысяч человек будет развернута в Литве около границы с Белоруссией.

Ранее во Франции заявили, что военные в Европе готовятся к конфликту с РФ.

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