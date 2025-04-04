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Глава РФПИ заявил о желании американских компаний вернуться в Россию

Дмитриев: бизнес США готов занять ниши, оставленные европейцами в РФ
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Американский бизнес готов занять ниши, которые оставили ушедшие с рынка России европейские компании. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«И мы видим, что вот такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш, но опять-таки только там, где это полезно для России», — сказал он.

В то же время Дмитриев напомнил, что приоритетом для России является развитие собственного бизнеса.

До этого Дмитриев рассказал, что обсудил с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном.

Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные компании, ранее покинувшие российский рынок, планируют возобновить деятельность в стране. Однако, по словам главы государства, интересы отечественного бизнеса будут приоритетными.

Также российский лидер поручил правительству внимательно отслеживать сделки, связанные с возвращением западных компаний, которые ранее уходили из РФ, «хлопая дверью».

Ранее Путин высказался о западных компаниях, которые продолжают вести бизнес в РФ.

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