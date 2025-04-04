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Дмитриев рассказал об итогах переговоров в Вашингтоне

Дмитриев сообщил итоги переговоров с администрацией президента США
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Александр Вильф/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США по итогам двух дней сделали «три шага вперед». Об этом Дмитриев рассказал РИА Новости.

«Есть разногласия по различным пунктам, есть процесс, есть диалог, который, в нашем понимании, поможет эти разногласия преодолеть», — заявил Дмитриев.

Он также отметил, что в данный момент ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами, в связи с чем он пригласил своих американских коллег в Россию.

Дмитриев добавил, что на переговорах стало известно, что американские компании проявляют сильное стремление вернуться на российский рынок, чтобы успеть занять те ниши, которые были освобождены после ухода европейских компаний.

Также Кирилл Дмитриев заявил, что решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на все товары, которые ввозятся в страну, создает прецедент для самостоятельного роста государства.

Ранее Белый дом объяснил, почему Трамп не ввел пошлины против России и еще трех стран.

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