В МИД РФ заявили, что альянс Сахеля поможет укрепить безопасность в регионе

Москва рассматривает формирование альянса государств Сахеля (Мали, Буркина-Фасо и Нигера) как шаг к созданию новой архитектуры безопасности в регионе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министрами иностранных дел этих стран, передает РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что Россия готова поддерживать страны Сахеля в наращивании военного потенциала.

«Мы будем способствовать усилению боеспособности объединенных сил региона, развитию национальных армий и подготовке военных и правоохранительных кадров», — отметил он.

Кроме того, Москва продолжит сотрудничество с государствами Сахеля в невоенных сферах, включая сельское хозяйство и энергетику. По словам министра, это поможет укрепить экономическую стабильность и снизить зависимость региона от внешних факторов.

Как отметил Лавров, Россия продолжает оказываться содействие странам Сахеля и в других сферах, включая сельское хозяйство и энергетику.

28 марта сообщалось, что министры иностранных дел Буркина-Фасо, Мали и Нигера посетят Москву на текущей неделе для проведения переговоров с российскими властями в рамках сотрудничества государств Сахеля с РФ.

Ранее во Франции заявили, что не намерены прекращать совместную с РФ борьбу с терроризмом.