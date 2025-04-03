Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что альянс Сахеля поможет укрепить безопасность в регионе

Лавров: РФ рассматривает создание альянса Сахеля как укрепление безопасности
close
Пресс-служба МИД

Москва рассматривает формирование альянса государств Сахеля (Мали, Буркина-Фасо и Нигера) как шаг к созданию новой архитектуры безопасности в регионе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министрами иностранных дел этих стран, передает РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что Россия готова поддерживать страны Сахеля в наращивании военного потенциала.

«Мы будем способствовать усилению боеспособности объединенных сил региона, развитию национальных армий и подготовке военных и правоохранительных кадров», — отметил он.

Кроме того, Москва продолжит сотрудничество с государствами Сахеля в невоенных сферах, включая сельское хозяйство и энергетику. По словам министра, это поможет укрепить экономическую стабильность и снизить зависимость региона от внешних факторов.

Как отметил Лавров, Россия продолжает оказываться содействие странам Сахеля и в других сферах, включая сельское хозяйство и энергетику.

28 марта сообщалось, что министры иностранных дел Буркина-Фасо, Мали и Нигера посетят Москву на текущей неделе для проведения переговоров с российскими властями в рамках сотрудничества государств Сахеля с РФ.

Ранее во Франции заявили, что не намерены прекращать совместную с РФ борьбу с терроризмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами