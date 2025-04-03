СМИ узнали, что обсуждает коалиция Запада на переговорах по Украине

Западная коалиция обсуждает использование структур Североатлантического альянса для развертывания сил на Украине. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

«Командно-контрольные структуры НАТО будут использоваться при развертывании так называемых сил заверения на Украине в соответствии с одним предложением, которое обсуждается на переговорах под руководством Франции и Великобритании», — говорится в публикации.

Как пишут авторы публикации, НАТО может сыграть ключевую роль в помощи предполагаемой европейской миссии на Украине, которая сможет пользоваться общими данными разведки и наблюдения, имеющимися у Североатлантического альянса.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с представителями «узкого круга стран» о размещении военного контингента на Украине состоится 4 апреля. По итогам «первой глубокой встречи» можно ожидать разъяснения «некоторых деталей», сообщил он. Обсуждение будет основываться на «подготовленных предложениях украинской стороны», добавил Зеленский.

Ранее военный эксперт рассказал, для чего Зеленский зазывает западные войска на Украину.