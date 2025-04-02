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В КНР прокомментировали военные учения рядом с Тайванем

Минобороны КНР: независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе
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Dado Ruvic/Reuters

Китайское командование Восточного театра военных действий заявило, что они завершили все запланированные учения вокруг Тайваня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение военных КНР.

Официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что стремление Тайваня к независимости подвергнет остров опасности войны.

«Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе», — сказал он.

До этого китайские военные начали комплексные учения вокруг Тайваня. Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направила сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для организации подхода кораблей и авиации к Тайваню с разных направлений.

В декабре прошлого года МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Ранее американская разведка сообщила, что Китай наращивает военный потенциал на случай конфликта с США из-за Тайваня.

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