Власти РФ займутся цифровой грамотностью россиян

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить цифровую грамотность россиян. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что власти сперва планируют оценить эффективность существующих мероприятий, а затем разработать комплекс мер по повышению цифровой грамотности и популяризации цифровых навыков россиян. Может быть предусмотрена материальная и нематериальная мотивация россиян с геймификацией и бонусными программами.

Кроме того, финансовую грамотность могут включить в курс школьной программы. Предполагается, что у ребят в школе должны сформироваться навыки, которые не дадут довериться мошенникам, в том числе вовлечься в дропперство.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Артем Люкшин заявил, что число нелегальных кредиторов, которые работают без лицензии ЦБ и выдают россиянам займы под 1000% годовых, вырастет на 10% по итогам 2025 года.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян готовы запретить себе кредиты.