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В Молдавии начались слушания по делу Гуцул

РИА Новости: суд в Кишиневе начал рассмотрение апелляции по делу Гуцул
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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Апелляционная палата в Кишиневе начала слушания по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, при этом заседание объявлено закрытым, в связи с чем журналистов попросили покинуть зал суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сама глава региона участвует в заседании по видеосвязи.

1 апреля Гуцул через своих адвокатов передала вице-президенту США Джей Ди Вэнсу обращение, в котором просит дать политическую оценку происходящим в Гагаузии нарушениям.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

Ранее Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию.

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