В Мьянме в результате землетрясения погибли 2886 человек

CCTV: число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 2886 человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 2886 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Сильное землетрясение в Мьянме унесло жизни 2886 человек, еще 4639 получили ранения, 373 человека числятся пропавшими», — сообщили в эфире.

Согласно предыдущим данным, было известно о 2719 погибших и 4521 раненом.

Портал Khit Thit Media также сообщил, что гражданин России пропал без вести в Мандалае в Мьянме после мощного землетрясения, которое привело к многочисленным разрушениям в городе.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме повреждены ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее в Мьянме зарегистрировали новое землетрясение.