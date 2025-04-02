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Глава МАГАТЭ намерен стать следующим генсеком ООН

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что намерен стать следующим генсеком ООН
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Аргентинский дипломат и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил свое намерение баллотироваться на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила газета La Nacion.

Должность станет вакантной в 2026 году после окончания полномочий португальца Антониу Гутерриша.

Он рассказал, что процесс отбора преемника Гутерриша начнется в конце 2025 года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи ООН будет опубликован соответствующий призыв.

«Я обдумываю это, и обдумываю очень серьезно. Это все, что я могу сказать на данный момент», — сказал Гросси на заседании Аргентинского совета по международным отношениям (CARI).

По его словам, для Аргентины было бы честью выдвинуть его в качестве кандидата на пост генсека международной организации.

До этого ТАСС сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ не исключает возможность своего визита в Россию в мае.

Ранее в ООН высказались о перемирии на Украине после заявлений Путина.

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