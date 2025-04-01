Трамп может упростить порядок экспорта оружия из США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может в ближайшие дни упростить порядок продажи американского оружия за рубеж. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Предполагается, что Трамп подпишет указ, который смягчит правила экспорта, касающиеся согласования продаж с конгрессом США. В настоящее время Белый дом должен получать разрешение конгрессменов на передачу оружия на сумму $14 млн или более и продукции военного назначения либо услуг на сумму $50 млн или более. Журналисты утверждают, что лимиты вырастут до $23 млн и до $83 млн соответственно.

До этого сообщалось, что Владимира Зеленского могут ждать «очень большие проблемы», если он попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Об этом президента Украины предупредил Дональд Трамп. О каких последствиях может идти речь и почему отказ от подписания этого документа будет очередной крупной ошибкой Зеленского, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее сообщалось, что Трамп утвердил решение о передаче Британией архипелага Чагос Маврикию.