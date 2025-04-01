В Париже пройдет акция в поддержку Ле Пен

Митинг в поддержку лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пройдет в Париже 6 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

Митинг в поддержку Ле Пен пройдет в рамках кампании партии, запущенной накануне. В организации уточнили, что акция пройдет «на одной из парижских площадей». По данным СМИ, митинг, вероятно, пройдет рядом с эспланадой Инвалидов.

1 апреля Ле Пен сравнила вынесенный ей приговор с атомной бомбой, которая помешает ей участвовать в президентских выборах в 2027 году.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее власти Венгрии заявили, что приговор Ле Пен показал суть демократии.