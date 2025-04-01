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В КНР заявили о желании объединить усилия с РФ для продвижения многополярности

Глава МИД КНР Ван И: Москва и Пекин должны вместе продвигать многополярность
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Москва и Пекин должны объединить свои усилия ради продвижения многополярной системы международных отношений и их демократизации. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.

Дипломат высказался о геополитической ситуации в мире в преддверии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны мы должны вместе продвигать многополярность мира и демократизацию международных отношений», — отметил он.

31 марта Ван И прибыл в Москву с трехдневным визитом.

Перед поездкой он дал интервью для РИА Новости и рассказал, с чего началась нерушимая дружба между РФ и КНР. По его словам, импульсом для развития отношений между Москвой и Пекином послужила их совместная борьба против фашизма и милитаризма в годы Второй мировой войны.

Дипломат подчеркнул, что обе страны стали основными театрами боевых действий в Азии и Европе. В связи с этим русские и китайцы внесли существенный вклад в Победу, заплатив за нее огромную цену и столкнувшись с множеством лишений.

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