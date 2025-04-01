Политолог объяснил, как уход с госслужбы отразится на статусе Маска

Американский миллиардер, владелец компании Tesla Илон Маск ничего не потеряет, покинув государственную службу. Такое мнение в интервью RT высказал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, фигура Маска останется влиятельной, даже если он не будет числиться в штате администрации США.

«Я думаю, влияние он все равно не потеряет, будет ли он формально в администрации [президента США Дональда] Трампа или неформально. Понятно, что Трамп для него таких проблем, как [бывший американский лидер Джо] Байден, создавать не будет», — сказал Блохин.

1 апреля Трамп заявил, что Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE) «в какой-то момент» прекратит свою работу, поскольку курирующий его Маск пробудет на госслужбе только в течение 130 дней.

Американский лидер сообщил, что собирается удерживать Маска столько, сколько сможет. Он также назвал предпринимателя талантливым человеком. По его словам, Маск «очень умен и отлично справляется со своей работой», но ему нужно возвращаться к управлению бизнесом в «большой компании».

Ранее Маска признали богатейшим человеком мира.