В Сербии прокомментировали приговор Ле Пен

Вулин: приговор в отношении Ле Пен говорит об отсутствии демократии в Евросоюзе

Приговор лидеру парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен свидетельствует о недемократическом характере Евросоюза (ЕС). Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин, передает ТАСС.

«Вердикт Марин Ле Пен является продолжением румынского сценария: если вы не можете их победить, вы запрещаете им баллотироваться. «Альтернатива для Германии» не должна побеждать в ФРГ, во Франции не должна баллотироваться Ле Пен», — сказал он.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее американский президент Дональд Трамп сравнил приговор Ле Пен с разбирательствами в отношении него в США.