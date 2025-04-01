Путин подписал закон о назначении даты окончания Ленинградской битвы Днем воинской славы

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении даты окончания Ленинградской битвы — 9 августа — Днем воинской славы России. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

27 марта Совет Федерации одобрил изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», установив день воинской славы «9 августа – День окончания Ленинградской битвы (1944 год)». В соответствующем документе говорится, что установление 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.

11 марта президент внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить 9 августа — день окончания Ленинградской битвы — днем воинской славы России.

27 января во время поездки в Санкт-Петербург российский лидер назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом. Он подчеркнул, что Ленинградская битва навсегда останется «торжеством жизни, мужества и духовной мощи» российского-советского народа, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага.

10 марта Путин образовал комиссию государственного совета по поддержке ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

Ранее Путин рассказал о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне.