Жители Франции отреагировали на приговор Ле Пен

Более 40% французов считают, что приговор лидеру парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен был вынесен, чтобы помешать ей участвовать в президентских выборах 2027 года. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на результаты опроса компании Elabe.

По данным опроса, 57% французов считают, что решение суда является нормальным, учитывая изложенные факты. Однако 42% респондентов считают, что на решение повлияло желание помешать Ле Пен выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах 2027 года.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее американский президент Дональд Трамп сравнил приговор Ле Пен с разбирательствами в отношении него в США.