Рубио поблагодарил Мексику за снижение потока нелегалов

Рубио на переговорах поблагодарил власти Мексики за снижение потока мигрантов

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с главой МИД Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте выразил благодарность за снижение количества нелегальных мигрантов. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Мексики на своей странице в соцсети X.

«Рубио выразил благодарность Мексике за совместную уважительную работу по вопросам миграции и безопасности, которая позволила существенно снизить нерегулярные миграционные потоки», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе переговоров был поднят вопрос развития двусторонних отношений, включая усилия по контролю за незаконным оборотом оружия и продолжения действия трехстороннего Соглашения о свободной торговле T-MEC.

До этого газета The Washington Post писала, что ужесточение миграционного законодательства США вызывает опасения у высококвалифицированных иностранных специалистов в Кремниевой долине — они боятся депортации, отказа в продлении или отзыва рабочих виз.

18 марта президент Трамп призвал нелегальных мигрантов добровольно покинуть страну, используя приложение CBP Home. По его словам, администрация предыдущего главы Белого дома Джо Байдена использовала приложение CBP One, «чтобы более миллиона иностранцев нелегально попали в США».

Ранее в США подсчитали расходы на борьбу с мигрантами.