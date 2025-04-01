Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рубио поблагодарил Мексику за снижение потока нелегалов

Рубио на переговорах поблагодарил власти Мексики за снижение потока мигрантов
close
Craig Hudson/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с главой МИД Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте выразил благодарность за снижение количества нелегальных мигрантов. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Мексики на своей странице в соцсети X.

«Рубио выразил благодарность Мексике за совместную уважительную работу по вопросам миграции и безопасности, которая позволила существенно снизить нерегулярные миграционные потоки», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе переговоров был поднят вопрос развития двусторонних отношений, включая усилия по контролю за незаконным оборотом оружия и продолжения действия трехстороннего Соглашения о свободной торговле T-MEC.

До этого газета The Washington Post писала, что ужесточение миграционного законодательства США вызывает опасения у высококвалифицированных иностранных специалистов в Кремниевой долине — они боятся депортации, отказа в продлении или отзыва рабочих виз.

18 марта президент Трамп призвал нелегальных мигрантов добровольно покинуть страну, используя приложение CBP Home. По его словам, администрация предыдущего главы Белого дома Джо Байдена использовала приложение CBP One, «чтобы более миллиона иностранцев нелегально попали в США».

Ранее в США подсчитали расходы на борьбу с мигрантами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами