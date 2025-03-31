В госдепе США прокомментировали приговор Марин Ле Пен

Западным странам не следует исключать неудобных лиц из политического процесса, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс, комментируя приговор главе французского «Национального объединения» Марин Ле Пен. Об этом сообщает ТАСС.
«Исключение людей из политического процесса вызывает особое беспокойство, учитывая агрессивную и коррумпированную юридическую войну, которая ведется против президента Трампа здесь, в Соединенных Штатах», — отметила Брюс.
Она также напомнила о словах вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по поводу того, что Европа отступила от западных демократических ценностей.
31 марта Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.
Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.
Приговор политику означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.
Ранее в России назвали решение против Ле Пен «судебной диктатурой».