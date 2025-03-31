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В госдепе США прокомментировали приговор Марин Ле Пен

Госдеп США о приговоре Ле Пен: нельзя исключать людей из политического процесса
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AP Photo

Западным странам не следует исключать неудобных лиц из политического процесса, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс, комментируя приговор главе французского «Национального объединения» Марин Ле Пен. Об этом сообщает ТАСС.

«Исключение людей из политического процесса вызывает особое беспокойство, учитывая агрессивную и коррумпированную юридическую войну, которая ведется против президента Трампа здесь, в Соединенных Штатах», — отметила Брюс.

Она также напомнила о словах вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по поводу того, что Европа отступила от западных демократических ценностей.

31 марта Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор политику означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее в России назвали решение против Ле Пен «судебной диктатурой».

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