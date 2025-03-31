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Песков заявил, что Россия не подписывала сделок по редкоземельным металлам

Песков: никакие документы с США по редкоземельным металлам не подписаны
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Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможные проекты с США по добыче редкоземельных металлов в Российской Федерации.

По его словам, никаких документов с американской стороной на этот счет не было подписано.

«Вы знаете, что санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний», — напомнил Песков.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее рассказал, что Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам. Спецпредставитель отметил, что редкоземельные металлы являются важной сферой для сотрудничества. Дмитриев подчеркнул, что некоторые компании уже проявили интерес к проектам.

30 марта сообщалось, что Россия может сравняться с лидерами в добыче редкоземельных металлов — Китаем и Соединенными Штатами.

Ранее Путин допустил совместную работу с Западом в Арктике.

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