Кремль сообщил, что РФ и США работают над идеями, связанными с Украиной

Россия и США работают над идеями, которые связаны с урегулированием конфликта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, комментируя телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Часть высказываний были даны в пересказе. Это не были закавыченные цитаты — это первое, а второе — прозвучало несколько заявлений. Мы продолжаем работу с американской стороной в первую очередь по выстраиванию наших двусторонних отношений, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации, и также мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Работа эта ведется, пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы сообщить, нет. Процесс все-таки растянутый по времени, связанный наверно со сложностью субстанции», — сказал он журналистам.

31 марта газета Politico сообщила, что американский лидер изменил свою позицию по отношению к российскому президенту. В материале приводятся слова Трамп, который заявил, что доверяет Путину в вопросе заключения мирного договора по Украине.

Ранее в США объяснили злость Трампа на Путина.