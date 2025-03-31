Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кремль сообщил, что РФ и США работают над идеями, связанными с Украиной

Песков: РФ и США работают над идеями, связанными с украинским урегулированием
close
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Россия и США работают над идеями, которые связаны с урегулированием конфликта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, комментируя телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Часть высказываний были даны в пересказе. Это не были закавыченные цитаты — это первое, а второе — прозвучало несколько заявлений. Мы продолжаем работу с американской стороной в первую очередь по выстраиванию наших двусторонних отношений, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации, и также мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Работа эта ведется, пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы сообщить, нет. Процесс все-таки растянутый по времени, связанный наверно со сложностью субстанции», — сказал он журналистам.

31 марта газета Politico сообщила, что американский лидер изменил свою позицию по отношению к российскому президенту. В материале приводятся слова Трамп, который заявил, что доверяет Путину в вопросе заключения мирного договора по Украине.

Ранее в США объяснили злость Трампа на Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами