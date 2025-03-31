Запрет на участие Ле Пен в выборах во Франции назвали политическим тупиком

NYT: запрет на участие Марин Ле Пен в выборах во Франции станет тупиком

Запрет на участие главы парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в выборах президента Франции в 2027 году, возможно, приведет к политическому тупику. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Существуют опасения, которые высказываются некоторыми ведущими политиками, что запрет подорвет демократию Франции, так как усилит подозрения, что она направлена против растущих сил крайне правых», — говорится в публикации.

31 марта суд в Париже признал политика Марин Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах.

Накануне сообщалось, что 37% французов готовы голосовать за Ле Пен на выборах президента. В публикации отмечается, что было рассмотрено четыре варианта состава кандидатов в первом туре выборов. В каждом из них лидировала Ле Пен.

Ранее Ле Пен осудила решение США остановить помощь Украине.