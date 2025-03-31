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В Венгрии объяснили нежелание судиться с Киевом

Сияйрто: Венгрия не видит смысла подавать в суд на Киев из-за предвзятости судов
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Global Look Press

Власти Венгрии не видят смысла подавать в суд на Киев из-за ущемления прав закарпатских венгров. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Мы не видим рациональных причин, поскольку большинство международных институтов очень предвзяты и политически мотивированны, и они не могут провести границу между правами национальных меньшинств и геополитикой», — заявил он.

До этого Сийярто заявил, что Венгрия не снимет вето на переговорах о членстве Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не вернет венгерскому меньшинству в Закарпатье отнятые у него права. Он подчеркнул, что украинские власти, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, до сих пор не сделали это.

20 марта в ходе саммита ЕС в Брюсселе Венгрия в очередной раз заблокировала принятие заявления по Украине. В итоге его поддержали только 26 стран. До этого Венгрия блокировала поддержку Украины на саммите 6 марта, не согласившись с формулировкой о «достижении мира через силу».

Ранее стало известно, что Кремль не против вступления Украины в Евросоюз.

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