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Во Франции заявили, что Зеленский находится в ловушке из-за ресурсной сделки с США

Le Monde: Зеленский загнан в угол ресурсной сделкой с США
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Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной дилемме из-за предложенного США ресурсного соглашения. Об этом пишет французская газета Le Monde, отмечая, что оба варианта — подписание или отказ — несут серьезные риски.

«Загнанный в угол украинский лидер пытается демонстрировать решимость, но выбор катастрофичен: соглашение может стать предательством национальных интересов, а отказ — спровоцировать гнев Дональда Трампа», — говорится в статье.

Автор подчеркивает, что администрация США, возглавляемая Трампом, рассматривает сделку как ключевой элемент поддержки Киева.

По мнению издания, Зеленский балансирует между давлением Вашингтона и внутренней критикой.

«Подписание на текущих условиях вызовет волну протестов в Украине, но альтернатива — потеря американской помощи — еще опаснее», — отмечается в статье.

Киев намерен добиваться пересмотра условий предложенного Дональдом Трампом соглашения, которое предусматривает полный контроль США над инвестициями в украинскую инфраструктуру и ресурсы. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь. Накануне президент Зеленский отказался признавать полученную от США помощь как долг, требующий погашения. По данным СМИ, в украинском правительстве соглашение, предложенное Вашингтоном, сравнили с репарациями после проигранной войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады назвал сделку Зеленского с Трампом «аферой».

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