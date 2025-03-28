Путин раскрыл, о чем забыл Борис Джонсон, убеждая Украину воевать в 2022-ом

Экс-премьер Британии Борис Джонсон, который в 2022 году убедил Украину продолжать боевые действия до последнего украинца, наверное, забыл, что у России есть атомные подлодки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск», передает РИА Новости.

«Бывший премьер-министр (Великобритании. — прим. ред.) господин Джонсон убедил украинское руководство, что нужно продолжать вооруженную борьбу, до последнего, по сути, украинца», — подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что это было сделано с целью нанести России стратегическое поражение. Однако, по словам Путина, экс-премьер Британии, «наверное, подзабыл, что у России есть такие коллективы, как ваши, и такие средства, как ваша подводная лодка».

Путин в рамках общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» также прокомментировал желание президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт.

По мнению Путина, избранный президент Соединенных Штатов «искренне хочет завершить этот конфликт».

До этого сообщалось, что Белый дом надеется добиться введения режима прекращения огня на Украине до 30 апреля 2025 года.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».