Европа убедила Киев продолжать боевые действия, чтобы нанести стратегическое поражение России, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Он утверждает, что кураторы из Европы, в частности, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедили руководство Украины в том, что необходимо продолжать вооруженную борьбу.

До этого Путин в рамках встречи с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» заявил, что бывшие лидеры западных стран обманули Россию и использовали Минские соглашения, чтобы дополнительно вооружить Украину.

13 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не будет «замораживать» конфликт с Россией и не пойдет на новые Минские соглашения.

Также президент РФ выразил опасения, что Украина может воспользоваться этим перемирием для новой мобилизации и перевооружения армии. Путин подчеркнул, что в этот период необходимо установить контроль за действиями украинских властей.

Ранее Путин заявил об агрессивном отношении Великобритании к РФ.